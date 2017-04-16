محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب يكرم عدد من المعلمين بمديرية بلاد الروس





كرم وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان اليوم عدد من المعلمين بمديرية بلاد الروس .



جاء ذلك خلال زيارة الوكيل الميدانية لمدارس السلام بخدار والقادسية ببيت الزيادي والتعاون بذيسان ومدرسه حذيفة بن اليمان بشباعة.



وأشاد الوكيل بصمود المعلمين والمعلمات ومدراء ووكلاء المدارس واستمرارهم في العملية التعليمية في ظل استمرار العدوان وحصار على البلاد .



من جانبه ثمن نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية حميد المشرقي اهتمام قيادات المحافظة ومكتب التربية والتعليم بالمعلمين و الاطلاع على سير الأداء والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تعيق العملية التعليمة في مختلف مدارس المديرية .



سبأ [16/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ