عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتهاء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا





أغلقت مراكز الاقتراع صناديق التصويت في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، في عموم تركيا عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.



وقالت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إن عملية التصويت انتهت في 32 ولاية بالمناطق الشرقية للبلاد عند الرابعة بعد الظهر، في حين انتهت في باقي الولايات في الساعة الخامسة..



وتوجه الناخبون الأتراك البالغ عددهم 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وتعزيز صلاحية الرئيس اردوغان.

سبأ [16/أبريل/2017] أنقرة - سبأ:سبأ