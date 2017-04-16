عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيونغ يانغ تعلّق على نبأ إطلاق الصاروخ الباليستي





علق نائب رئيس قسم أوروبا في الخارجية الكورية الشمالية كيم يون هو، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إطلاق صاروخي فاشل نفذته بيونغ يانغ مؤخراً.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن (كيم يون هو) قوله: "لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي ولكن حتى لو كان هذا الإطلاق قد تم فعلا فهو أمر اعتيادي رويتيني يجري ضمن العمل لتعزيز قدرة قواتنا المسلحة على الردع النووي ولا غرابة في ذلك.. هذه الأمور لا تنشر دائما في وسائل الإعلام".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأركان الموحدة الكورية الجنوبية أن الجارة الشمالية نفذت إطلاقا صاروخيا فاشلا.



ولم يحدد الجانب الكوري الجنوبي نوع الصاروخ واكتفى بالقول إن الإطلاق تم من قضاء سينبخو بمحافظة هامغيونغ.. لكن الخبراء لا يستبعدون أن يكون الحديث يدور عن صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز (كي ان – 15).



وقال المسئول الكوري الشمالي في حديث له مع عدد من الصحفيين: إن زعيم بلاده كيم جونغ أون أشار في كلمته بمناسبة رأس السنة، إلى أنه تم إنجاز التحضير للإطلاق الاختباري للصواريخ البالستية.



وشدد على أن بلاده تسعى لتطوير قدراتها النووية بهدف تأمين الدفاع عن النفس ولضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.. قائلاً: "هذا حق سيادي لدولتنا".

سبأ [16/أبريل/2017] بيونغ يانغ- سبأ:سبأ