عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي يصل أفغانستان





وصل رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة لم يعلن عن مدتها ولاعن برنامجها لأسباب أمنية.



وبحسب وسائل الإعلام الأفغانية تأتي هذه الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 12من أبريل الجاري بعد 4 أيام على إلقاء أكبر قنبلة أمريكية غير نووية في شرق أفغانستان أطلق عليها اسم (أم القنابل).



وقال ماكماستر، عقب وصوله إلى كابول "سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات مهمة جدا حول التعاون المتبادل بين البلدين".



من جهتها، نوهت الرئاسة الأفغانية في بيان مقتضب، بالدعم الأمريكي الكبير للبلاد، دون أن تشير إلى فحوى المباحثات، ولا إلى برنامجها.



وكانت الولايات المتحدة قد ألقت يوم الخميس الماضي أقوى قنبلة غير نووية في شرق أفغانستان ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 مسلحا من تنظيم (داعش).

سبأ [16/أبريل/2017] كابول- سبأ:سبأ