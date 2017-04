Discussion des situations humanitaires dans la province de Taïz [16/أبريل/2017]



TAIZ, 16 Avril.(SABA)- Le gouverneur de Taiz Abdo Al-Janadi a rencontré ce dimanche le Coordonnateur résident des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Yémen Jamie McGoldrick.



La réunion a porté sur la discussion de la situation humanitaire que subissent les citoyens dans la province de Taïz en raison de l'agression saoudienne contre le peuple yéménite.



Au cours de la rencontre, Al-Janadi a affirmé que la détérioration de la situation humanitaire dans la province conduira à des taux élevés de chômage et de créer un environnement fertile pour le terrorisme et l'extrémisme.



Al-Janadi a exprimé l'espoir d' augmenter la part de la province de Taiz du soutien de secours d'autant plus que la province abrite une grande densité de population, appréciant les efforts humanitaires déployés en vue réduire les souffrances que tant des habitants subissent au quotidien.



Pour sa part, M. McGoldrich a affirmé sa compréhension de la situation humanitaire et la volonté de Nations Unies de soutenir les efforts de secours dans la province.



En outre, il a souligné que les Nations Unies cherchent à faire éviter toute action militaire dans le port de Hodeïda, qui peut conduire à perturber l'activité du port.







