مصرع نحو 8 أشخاص جراء فيضانات عارمة وسط الفلبين [16/أبريل/2017] مانيلا - سبأ:

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد، عن مصرع ما لا يقل عن ثمانية أشخاص جراء الفيضانات العارمة وسط البلاد، حيث انهمرت الأمطار الغزيرة نتيجة لمنخفض استوائي.



ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولو الإغاثة من الكوارث في الفلبين، القول: إن 7 أشخاص بينهم أربعة أطفال غرقوا عندما جرفت مياه الأمطار المختلطة بالوحل منازلهم في بلدة كارمن بإقليم سيبو ولقي الضحية الثامنة حتفه جراء الفيضانات في مدينة داناو.



ووقعت الفيضانات بعد سقوط أمطار غزيرة نتيجة للمنخفض الاستوائي الذي وصل إلى اليابسة شرقي الفلبين أمس.



وتقطعت السبل بأكثر من 4800 مسافر في موانئ بوسط وشرق الفلبين بعد أن علق خفر السواحل الملاحة البحرية نظرا للطقس السيء.

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