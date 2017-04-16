الناطق الرسمي لمسيرة الخبز الراجلة يؤكد إستكمال مرحلة الإعداد للمسيرة [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أكد الناطق الرسمي لمسيرة الخبز الشعبية الراجلة منذر الأصبحي أن اللجنة التحضيرية لمسيرة الخبز إستكملت مرحلة الإعداد للمسيرة التي ستنطلق من أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة الأربعاء المقبل إلى محافظة الحديدة.



وقال الناطق الرسمي لمسيرة الخبز الشعبية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن العمل يجري لإنهاء مرحلة التحضير للمسيرة ،بما في ذلك حشد الجهود والإمكانيات لتحقيق أهداف المسيرة التي تأتي في مقدمتها إعلان ميناء ومدينة الحديدة منطقة إنسانية".



وأشار إلى أن مسيرة الخبز، تعبر عن حالة إنسانية وشعبية، ليس لها أي صلة أو علاقة بالأحزاب السياسية أو الأطر الرسمية وأن أبواق الطابور الخامس الذين يحاولون تجيير المسيرة عن مسارها الإنساني ،لا يخدمون إلا قوى العدوان.



وجدد الأصبحي دعوة كافة المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني، والإتحادات والنقابات ووسائل الإعلام المختلفة وكافة شرائح المجتمع، للمشاركة في المسيرة، لإيصال صوت أبناء الشعب اليمني إلى كافة المحافل الدولية.



وحمل أبواق الطابور الخامس أي نتائج عكسية تتسبب بها محاولاتهم لتجيير مسار مسيرة الخبز الإنسانية.

سبأ