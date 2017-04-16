محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يكرم المعلمات المتطوعات في محو الأمية ذمار - سبأ:



كرم محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم معلمات المتطوعات العاملات في فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار تكريما لما يقدمن من جهود في خدمة العملية التعليمية وتحرير النساء من الأمية.



وفي التكريم أشاد المحافظ عباد بالجهود التي يبذلها فرع جهاز محو الأمية في الحد من الأمية وتنفيذ الأنشطة الهادفة إلى إكساب النساء المهن المدرة للدخل والإسهام في تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة.



وأكد المحافظ عباد على الدور الذي يضطلع به مكتب محو الامية ومركز التدريب النسوي في الاسهام في تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة من خلال تبني البرامج التدريبية للنساء في مجالات الخياطة والتطريز والكوافير وصناعة البخور وغيرها من الحرف اليدوية المدرة للدخل.



وأشار إلى أهمية أن تتضافر جهود المجتمع للإسهام في الحد من الأمية والتشجيع على الالتحاق بالمدارس.



من جانبه استعرض مدير عام فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار عبد الحكيم المجهلي البرامج التعليمية والتدريبية التي ينفذها المكتب .



وكان المحافظ عباد افتتح معرض المشغولات الحرفية الذي أقامه مركز التدريب النسوي التابع للمكتب ويضم أعمال فروع المركز في اربع مديريات والذي يحتوى على أعمال الخياطة والتطريز والتريكو والصناعات الغذائية والبخور والعطور.



وخلال الافتتاح اشاد المحافظ بجودة المنتجات المعروضة، مؤكدا على اهمية دعم وتشجيع العاملات في المركز وتشجيعهن من خلال شراء منتجاتهن.



واكد دعم السلطة المحلية لجهود المركز ولفرع محو الامية بالمحافظة بما يسهم في تعزيز الاداء وتجاوز التحديات الصعبة التي تعيق الاداء.



حضر التكريم والافتتاح مدير عام مكتب التربية احمد الوشلي ومدير الشباب والرياضة حسين أحمد الصوفي ومدير التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومستشار المحافظ أحمد العزيزي .

سبأ [16/أبريل/2017]سبأ