البنتاغون الأمريكي يؤكد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ [16/أبريل/2017] واشنطن- سبأ:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن محاولة إطلاق صاروخ جديد من قبل جمهورية كوريا الشمالية في المحيط الهادئ قد فشلت.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ ديفيد بنهام، قوله: إن القيادة رصدت وتتبعت إطلاق صاروخ من جانب كوريا الشمالية عند الساعة 11:21 صباحا في 15يوم إبريل.



وأضاف بينهام إن "إطلاق الصاروخ الباليستي حصل بالقرب من سينبو".. مشيرا إلى أن "الصاروخ انفجر على الفور تقريبا.. وما يزال يجري تقييم نوع الصاروخ".



وجاء اختبار الصاروخ الجديد الذي حصل بالقرب من مدينة سينبوالساحلية جنوب مقاطعة هامغيونغ بعد ساعات من عرض كوريا الشمالية خلال استعراض احتفالي جميع صواريخها الباليستية والتكتيكية الأكثر تطورا بما في ذلك صاروخها الباليستي الذي يطلق من غواصة وقادر على ضرب أهداف تبعد ألف كيلومتر.

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