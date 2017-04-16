محافظ تعز يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية بالمحافظة [16/أبريل/2017] تعز - سبأ:

ناقش محافظ تعز عبده الجندي اليوم مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك، الوضع الإنساني الذي يعانيه سكان محافظه تعز جراء العدوان والحصار.



وخلال اللقاء استعرض محافظ تعز الاحتياجات العاجلة من المواد الإغاثية لمواجهة متطلبات المواطنين الضرورية والأساسية بالمحافظة وكذا ما تعانيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأكد المحافظ الجندي أن تدهور الوضع الإنساني بالمحافظة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وخلق بيئة خصبه للإرهاب والتطرف.



وعبر عن أمله بالتدخل الإنساني لزيادة حصة محافظة تعز من الدعم الإغاثي خصوصا وأن المحافظة فيها كثافة سكانية كبيرة.. مثمنا الجهود الإنسانية للأمم المتحدة للتخفيف من معاناة المواطنين.



من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تفهمه للوضع الإنساني وحرص الأمم المتحدة على دعم الجهود الإغاثية بالمحافظة.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلي تجنيب ميناء الحديدة أي أعمال عسكرية قد تؤدي إلى تعطيل نشاط الميناء.. مشيداً بجهود السلطة المحلية والوحدة التنفيذية للإغاثة في مرونة إيصال المساعدات إلى المستفيدين بشفافية.



حضر اللقاء مدير الوحدة التنفيذية للإغاثة بتعز أحمد المساوى ومدير مكتب المحافظ رامي الجندي.

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