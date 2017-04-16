مصرع 42 شخصاً وفقدان ستة آخرين جراء السيول في إيران [16/أبريل/2017] طهران - سبأ:

أعلنت منظمة إدارة الأزمة في إيران مصرع 42 شخصا وفقدان ستة آخرين جراء سيول اجتاحت مناطق في غرب وشمال غرب ايران خلال اليومين الماضيين.



وأوضح المتحدث باسم المنظمة بهنام سعيدي في تصريح اليوم ان “السيول اجتاحت ست محافظات منذ يوم الجمعة الماضي حيث أجريت عمليات الإغاثة في 52 مدينة وقرية وتم إيصال الخدمات والمساعدات لنحو خمسة آلاف شخص”.



وكان رئيس منظمة إدارة الأزمة في إيران اسماعيل تجار أعلن أمس أن السيول أدت إلى مقتل 29 شخصا وفقدان 37 آخرين.

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