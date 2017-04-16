توقف محطة الكهرباء في غزة عن العمل نهائيا [16/أبريل/2017] غزة - سبأ:

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن توقف محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، والإصرار على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف.



وقالت السلطة في بيان لها اليوم " إن فرض الضريبة يحول دون قدرتنا على الشراء مبدية استعدادها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع".



وكانت سلطة الطاقة قد اعلنت خلال بيان سابق لها أن المحطة ستتوقف بسبب الوقود, وانها على استعداد تام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع... مناشدة الجهات المعنية بضرورة توريد الوقود بدون ضرائب وبشكلٍ عاجل لتجنيب غزة الدخول في أزمة جديدة للكهرباء.



وقطعت شركة توزيع الكهرباء التيار الكهربائي عن قطاع غزة كخطوة احتجاجية يوم الجمعة الماضي، لأربع ساعات رفضاً لفرض مزيد من الحصار على قطاع غزة ورفض توريد وقود لمحطة التوليد دون ضرائب.

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