مصابين اثر إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية [16/أبريل/2017] واشنطن - سبأ:

أصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار داخل قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية.



وقالت الشرطة الأمريكية بالولاية، في بيان اليوم، إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية من بينهم خمس نساء، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو.. لافتة إلى الحالة الحرجة لبعض المصابين.



وأوضح البيان أن سبب الطلق الناري يعود لشجار نشب في قاعة الاحتفالات بين عدد من الحاضرين.. مضيفة أنها تقوم بالتحريات لتوقيف المتورطين في الحادثة.

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