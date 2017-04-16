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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 06:20:31م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ الرئيس السوري بمناسبة يوم الجلاء
بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بمناسبة احتفالات الشعب السوري الشقيق بيوم الجلاء .
بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك غداة عرض عسكري هائل أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي، في ظل تصاعد التوتر بينها وواشنطن.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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  عربي ودولي
مصابين اثر إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية
[16/أبريل/2017] واشنطن - سبأ:
أصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار داخل قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية بالولاية، في بيان اليوم، إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية من بينهم خمس نساء، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو.. لافتة إلى الحالة الحرجة لبعض المصابين.

وأوضح البيان أن سبب الطلق الناري يعود لشجار نشب في قاعة الاحتفالات بين عدد من الحاضرين.. مضيفة أنها تقوم بالتحريات لتوقيف المتورطين في الحادثة.
سبأ
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