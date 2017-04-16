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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 06:20:31م
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شباب العطاء بالمحويت توزع فلترات لتنقية مياه الشرب بمديريتي بني سعد والطويلة
[16/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
وزعت منظمة شباب العطاء من أجل الوطن بمحافظة المحويت 378 فلتر منزلي لتنقية مياه الشرب بالتقطير " قطارات مياه " على الأسر الفقيرة والمعوزة في ست قرى بمديريتي بني سعد والطويلة.

وأوضح مدير المنظمة بالمحويت يوسف العقبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفلترات تمكن الأسر المستهدفة من تنقية مياه الشرب والحد من الأمراض الشائعة .. مبينا أن هذه الفلترات البالغة تكلفتها اثنين مليون و238 ألف ريال تأتي في إطار تدخلات مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الممول من الحكومة الألمانية.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف قرى الحود، القرنية، والمسجد بمديرية بني سعد وقرى الجله، الظهار، المعمر بمديرية الطويلة .. مشيرا إلى أن المنظمة وزعت 378 حقيبة نظافة أسرية متكاملة بأكثر من اثنين مليون و238 ألف ريال في القرى المستهدفة.

وأكد العقبي أن المشروع نفذ سلسلة جلسات توعية صحية للمواطنين في مجالات تنقية المياه وأهمية النظافة العامة والنظافة الشخصية في تجنب كثير من الأمراض والأوبئة.
سبأ
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