وزير الشباب وأمين محلي العاصمة يدشنان الدورة المدرسية بنادي أهلي صنعاء [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ومعه أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم بصنعاء دورة الألعاب المدرسية الأولى لمدارس الأمانة والتي ينظمها على مدى 15 يوم النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم.



يشارك في الدورة التي تقام تحت شعار "الرياضية المدرسية رافد حقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية" 670 طالباً وطالبة يمثلون 32 مدرسة من مختلف مديريات أمانة العاصمة وذلك في أربعة ألعاب تشمل، كرة القدم السباعية, الكرة الطائرة, كرة الطاولة، والشطرنج.



وفي التدشين أكد وزير الشباب والرياضية أهمية الرياضة المدرسية باعتبارها تؤسس علاقة متينة بين التعليم والرياضة، لافتا إلى ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات في فصل الصيف لتنمية وصقل مهارات طلاب وطالبات المدارس.



ونوه بمبادرة أمانة العاصمة والنادي الأهلي ومكتب التربية والتعليم في إقامة هذه الأنشطة رغم الظروف التي تمر بها اليمن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.



من جهته قال نائب رئيس النادي الأهلي بصنعاء محمد صلاح: "ما أحوجنا في مثل هذه الظروف أن ننظم أنشطة رياضية وثقافية تحمل رسالة إنسانية عظيمة".



وأضاف "لقد احتفلت اليمن مع دول العالم الأسبوع الماضي باليوم الدولي للرياضة والسلام .. فالأنشطة الرياضية هي وسيلة نموذجية فعالة لتحقيق السلام".



بدوره أكد مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عبدالكريم الضحاك أن الرياضة المدرسية لبنة أساسية في رفد المنتخبات الوطنية، منوها بدور النادي الأهلي والداعمين في إيلاء اهتماما كبيرا بهذه الشريحة، وبجهود اللجنة الفنية واللجان العاملة ورؤساء أقسام الانشطة المدرسية الذين ساهموا في إقامة هذه الدورة.



وشهد حفل تدشين الدورة الذي أقيم على صالة الرواد المغلقة بالنادي الأهلي عرض كرنفالي شارك فيه 1000 طالب وطالبة وشمل فقرات فنية أحيتها زهرات مدارس اللغات النموذجية وأناشيد وطنية بالإضافة إلى عرض لألعاب قتالية جسدت الروح الوطنية وحب اليمن والتمسك بوحدته.



وخلال التدشين أعلن أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان انطلاق منافسات الدورة حيث تشارك في مسابقة كرة القدم السباعية للطلاب 32 مدرسة تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وخصصت منافسات الكرة الطائرة للطالبات فقط بمشاركة 10 مدارس وزعت إلى مجموعتين تلعب من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.



وتقام منافسات كرة الطاولة للطلاب والطالبات في فئة الفرقي بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة وبمشاركة 11 مدرسة للبنين ومثلها للبنات حيث يمثل كل مدرسة ثلاثة لاعبين، فيما يشارك في منافسات الشطرنج للطلاب والطالبات 11 مدرسة للبنين ومثلها للبنات ويتنافسون بالنظام السويسري من سبع جولات.



يذكر أن الدورة تقام أيضاً بالتعاون مع شركات تجارية هي: مجموعة الجيل الجديد، مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده، مجموعة الكبوس التجارية، شركة الروضة، ومجموعة شارب.



حضر التدشين وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة باسمة العريقي والوكيل المساعد لقطاع الشباب أحمد العشاري وعدد من مستشاري الوزارة، ومدراء مناطق التربية والتعليم ورئيس النادي الأهلي الأسبق حسين الاهجري ونائب رئيس النادي محمد شارب ووكيل النادي للشئون الثقافية محمد الآنسي وأمين عام النادي عبدالله جابر.



إلى ذلك انطلقت اليوم منافسات ثلاثة ألعاب عقب تدشين الدورة، ففي كرة القدم السباعية أقيمت أربع مباريات، أسفرت عن فوز مدرسة صنعاء من مديرية الثورة على مدرسة النخبة من مديرية السبعين بثلاثة أهداف دون رد، وبالنتيجة ذاتها فازت مدرسة نشوان من مديرية صنعاء القديمة على مدرسة التألق من مديرية بني الحارث، فيما تغلبت مدرسة الأقصى من مديرية شعوب على مدرسة السنيدار من مديرية الصافية بهدف وحيد، وفازت مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين على مدرسة القمة الأهلية من مديرية السبعين بهدفين مقابل هدف.



وفي منافسات كرة الطاولة للطالبات تغلب فريق مدارس مديرية صنعاء القديمة على فريق مدارس مديرية الصافية بنتيجة 3/1، فيما فاز فريق مدارس مديرية الثورة على مدارس مديرية آزال بنتيجة 3- صفر.



أما في منافسات الشطرنج للطالبات فتصدر فريقا مدارس مديريتي شعوب والصافية ترتيب الفرق المشاركة برصيد نقطتين لكل منهما بعدما فاز فريق مديرية شعوب على فريقي مدارس مديريتي الثورة والوحدة، وفاز فريق مدارس مديرية الصافية على فريقي مدارس مديريتي الوحدة وآزال، فيما يمتلك فريق مدارس مديرية الثورة نقطة وحيدة بفوزه على فرق صنعاء القديمة، متساوياً مع فريق مدارس مديرية بني الحارث الذي تغلب على فريق مدارس مديرية شعوب.



إلى ذلك تنطلق غداً الاثنين منافسات الكرة الطائرة للطالبات، وكرة الطاولة للطلاب والشطرنج للطلاب أيضاً، فيما تتواصل منافسات بقية الألعاب في النادي الأهلي بصنعاء.

سبأ