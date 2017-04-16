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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 06:20:31م
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محافظ إب يلتقي مديرة برنامج الغذاء العالمي لمكتب إب وتعز
[16/أبريل/2017] إب - سبأ:
ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم مع مديرة برنامج الغذاء العالمي لمكتب إب وتعز هيلدجراد توتنجوف، أنشطة البرنامج ودوره في تقديم الدعم والمساندة للمتضررين والنازحين خلال الفترة الماضية.

وإستعرص اللقاء خطة عمل البرنامج في تقديم المساعدات الغذائية للمحافظة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.

وأقر اللقاء الإجراءات العملية لتنفيذ خطته خلال المرحلة القادمة للوصول للمستهدفين بالإغاثة والمناطق الأكثر تضررا.

وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح أهمية دور برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للنازحين والمتضررين من الأسر الأشد فقرا .. مبديا استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تسهيل عمل ومهام البرنامج في تقديم المساعدات الإنسانية للمستهدفين في مختلف المناطق والمديريات بالمحافظة .

وحث برنامج الغذاء العالمي على توسيع برامجه الإنسانية لتشمل المديريات الأشد وإحتياجا أولوية في تقديم الدعم وإيصال المساعدات .

فيما أكدت مديرة برنامج الغذاء العالمي حرص البرنامج على بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين .. معربة عن تقديرها للتسهيلات التي لمسها البرنامج في تيسير مهامه وأنشطة الإنسانية بالمحافظة في كافة مراحل عمله وإنشطته المختلفة.

حضر اللقاء وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري والدكتور أشرف المتوكل وقاسم المساوى ورئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ومدير أمن المحافظة العميد محمد عبدالجليل الشامي ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الدكتور بسام مياس ومدير التغذية المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة فيصل الحبيشي.
سبأ
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