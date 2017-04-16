مصرع 6 مسلحين من طالبان و3 مدنيين في اشتباك جنوب أفغانستان [16/أبريل/2017] غزني- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 6 مسلحين من عناصر حركة (طالبان) مصرعهم فيما قُتل ثلاثة مدنيين في اشتباك بمنطقة أندار بإقليم غزني جنوب أفغانستان.



ونقلت وكالة (باجوك) الأفغانية للأنباء اليوم الأحد عن قائد الشرطة البريجادير جنرال أمين الله أمارخيل قوله: إن الاشتباك اندلع اليوم بعد أن هاجمت طالبان مواقع تفتيش تابعة للشرطة المحلية الافغانية في المنطقة.



وأضاف إن 6 من مسلحي طالبان قتلوا والبعض أصيب في القتال، بينما استهدفت قذيفة هاون أطلقتها طالبان منزلا، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإلحاق أضرار بمنزل.

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