محافظ تعز يشيد بالملاحم والإنتصارات البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية [16/أبريل/2017] تعز - سبأ:

حيا محافظ تعز عبده الجندي الملاحم الأسطورية والإنتصارات البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في كافة جبهات الشرف والبطولة وخاصة الإنتصارات الساحقة في المخا، وتكبيد الغزاة ومرتزقتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأشاد المحافظ الجندي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالتكتيكات العسكرية النوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية التي أفشلت الأسلحة المتطورة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي والتي حولتها إلى هياكل في رمال المخا تحت أقدام الأبطال.



وأكد أن تلك الإنتصارات والإنجازات العسكرية التي إلتفت إليها البحر واستدار لها الزمن ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ وفي وجدان كل أحرار اليمن.. وقال" إن مدينة المخا هي بوابة النصر والمقبرة الجماعية للغزاة ومرتزقتهم".



ودعا المحافظ الجندي أبناء المحافظة الشرفاء إلى مزيد من التلاحم وتعزيز الصمود في وجه العدوان إنتصارا للوطن وسيادته.. مجددا الترحيب بالجهود المجتمعية الهادفة إلى استعادة روح السلام والأمن والاستقرار والتعايش المجتمعي بالمحافظة.



وأضاف " نحن مع السلام والتعايش السلمي وحقن الدماء وضد الإرهاب والتطرف والجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية من القتل والذبح والسحل ونهب الممتلكات العامة والخاصة والفرز المناطقي والمذهبي والعنصري التي تتنافي مع كل الشرائع السماوية ولا تمد بصلة لثقافة أبناء تعز واليمن بشكل عام".



كما دعا المحافظ الجندي أبناء تعز الأحرار إلى تعزيز الإصطفاف لتطهير المدينة من اللصوص والقتلة والمجرمين والمطلوبين أمنيا والجماعات التكفيرية الداعشية إنتصارا للدين والوطن والإنسانية وتاريخ ومكانة تعز الحضارية والثقافية التي لا تؤمن إلا بالولاء لله وللوطن وترفض العزف علي أوتار المناطقية المقيتة.

سبأ