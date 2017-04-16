ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 05:23:58م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ الرئيس السوري بمناسبة يوم الجلاء
بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بمناسبة احتفالات الشعب السوري الشقيق بيوم الجلاء .
بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك غداة عرض عسكري هائل أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي، في ظل تصاعد التوتر بينها وواشنطن.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
آخر الأخبار:
مصرع 6 مسلحين من طالبان و3 مدنيين في اشتباك جنوب أفغانستان
محافظ تعز يشيد بالملاحم والإنتصارات البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية
آلاف الأسرى الفلسطينيين يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام غدا الإثنين
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
آلاف الأسرى الفلسطينيين يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام غدا الإثنين
[16/أبريل/2017] رام الله - سبأ:
يبدأ آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، القول: "إن الأسرى يحتاجون إلى دعم محلي وإقليمي لتحقيق سلسلة من المطالب الإنسانية، وإن جهودا تبذل ومطالبات بعدم تكرار عملية الاقتحامات لغرفهم، ورفع العقوبات التي أقرت".. آملا أن "تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات هذه المرة".

ودعا قراقع، جماهير الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية للمشاركة بفعاليات ومساندة الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب دعوته مؤسسات حقوق الإنسان لإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي، وكشف مخالفاتها للقانون في معتقلاتها.

وأكد قراقع الأهمية "الاستثنائية" لهذا الإضراب ورمزيته الوطنية والعالمية، الذي يقوده الأسير مروان البرغوثي، وقال: "القائد البرغوثي يحظى بشعبية واسعة ليس لدى الأسرى وجماهير الشعب الفلسطيني وحسب، بل لدى مؤسسات حقوقية عالمية، وأصبح أحد أحرار العالم".

ورأى قراقع أن انتصار الحركة الأسيرة بتحقيق مطالبها يعني استعادة هيبتها وقوتها في مواجهة التحديات والممارسات التعسفية الإسرائيلية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، ويقرب الأسرى من حقوقهم الأساسية ومطالبهم، ومنع الاحتلال من المس بكرامة الأسير الفلسطيني.

وقال إن أكثر من 1500 أسير فلسطيني سيخوضون إضرابا جماعيا ابتداء من يوم غد الاثنين.. متوقعا ازدياد العدد في الأيام اللاحقة.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع 6 مسلحين من طالبان و3 مدنيين في اشتباك جنوب أفغانستان
الاحتلال الإسرائيلي يبعد 12 شاباً مقدسياً عن البلدة القديمة والأقصى لمدة 80 يوماً
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مكب للنفايات في سريلانكا إلى 24 شخصاً
الإفراج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني بعد 15 عاما في سجون الاحتلال
مستوطنون صهاينة يجددون اقتحامهم للأقصى والاحتلال الإسرائيلي يمنع من هم دون سن الـ35 من دخوله
إنقاذ 3 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية
مسيرات حاشدة في أمريكا تطالب ترامب بالكشف عن سجله الضريبي
اندلاع اشتباكات بين أنصار ومعارضين لترامب في متنزه بولاية كاليفورنيا
الأتراك يبدؤون التصويت في استفتاء تاريخي حول توسيع صلاحيات أردوغان
بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير
العدوان السعودي على اليمن
استمرار غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية
[16/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على محافظة صعدة
[16/أبريل/2017]
المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع ينظم غدا مؤتمر صحفي حول تصعيد العدوان العسكري على ميناء الحديدة
[15/أبريل/2017]
تدشين حملة الوفاء للأسرى تحت شعار" لن ننسى أسرانا" بمحافظة تعز
[15/أبريل/2017]
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بقصف صاروخي ومدفعي بجيزان ونجران وعسير
[15/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by