وصول السفينة السياحية (ماجلان) إلى ميناء صلالة العماني [16/أبريل/2017] صلالة - سبأ:

استقبل ميناء صلالة العماني اليوم الأحد، السفينة السياحية (ماجلان) وعلى متنها نحو (1405) راكباً بينهم (870) سائحاً من مختلف الجنسيات وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.



ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية فقد تضمن البرنامج السياحي لركاب السفينة القادمة من جزر المالديف والمتجهة إلى ميناء سفاجا المصري جولات شملت أهم المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها محافظة ظفار كمنتزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان ومنطقة شاطئ المغسيل ومواقع أشجار اللبان بالإضافة إلى الحصون التاريخية ومنتزه سمهرم الأثري فضلا عن زيارة الشواطئ والأسواق بولاية صلالة.

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