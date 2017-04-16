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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:19م
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بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك غداة عرض عسكري هائل أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي، في ظل تصاعد التوتر بينها وواشنطن.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
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أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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وصول السفينة السياحية (ماجلان) إلى ميناء صلالة العماني
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  سياحة
وصول السفينة السياحية (ماجلان) إلى ميناء صلالة العماني
[16/أبريل/2017] صلالة - سبأ:
استقبل ميناء صلالة العماني اليوم الأحد، السفينة السياحية (ماجلان) وعلى متنها نحو (1405) راكباً بينهم (870) سائحاً من مختلف الجنسيات وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية فقد تضمن البرنامج السياحي لركاب السفينة القادمة من جزر المالديف والمتجهة إلى ميناء سفاجا المصري جولات شملت أهم المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها محافظة ظفار كمنتزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان ومنطقة شاطئ المغسيل ومواقع أشجار اللبان بالإضافة إلى الحصون التاريخية ومنتزه سمهرم الأثري فضلا عن زيارة الشواطئ والأسواق بولاية صلالة.
سبأ
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