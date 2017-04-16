لجنة الإمتحانات بذمار تناقش الإستعدادات لإمتحانات الفصل الثاني [16/أبريل/2017] ذمار - سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة ذمار اليوم، الجوانب المتصلة بالعملية التعليمية والإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016 - 2017م.



وحددت اللجنة موعد بدء إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل أساسي - ثانوي في كافة المدارس بالمحافظة في 13مايو القادم وتنتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بناءً على تعميم وزارة التربية والتعليم، فيما تبدأ إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية في 8 يوليو من العام الجاري حسب تقويم وزارة التربية والتعليم.



وأقرت اللجنة في إجتماعها الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة أحمد علي الوشلي، عدم فتح أو استحداث مراكز إمتحانية ثانوية جديدة، والرفع بطلبات مديريتي ضوران والحداء لإعتماد مراكز إمتحانية ثانوية إلى الوزارة.



وكلفت، اللجنة القانونية والرقابية بمتابعة الجرد السنوي للمقاعد المدرسية في المدارس والتحقيق في أي نقص، كما كلفت مدير نظم المعلومات مقرر اللجنة الفرعية عصام الهروجي بتجهيز خطة ومعايير إختيار الملاحظين للشهادة العامة، وكلفت مدير الإمتحانات سمير محمدالحربي بإعداد التعليمات والضوابط الإمتحانية والجدول وعكسها إلى المديريات .



كما أقرت اللجنة الفرعية للإمتحانات تحرير لفت نظر للمدارس الأهلية التي لم تعمد ملفات ووثائق الطلاب المتقدمين للشهادتين العامة .. مؤكدة ضرورة تعميد الوثائق من المدارس والمديرية والمحافظة، ما لم سيتم حرمان المدارس المتهاونة من الفحص وتحميل إدارات المدارس الأهلية مسؤولية أي تقصير.



حضر الإجتماع نائبا مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سعيد الغابري ومحمد الهادي.

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