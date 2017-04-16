جمعيتي الإرادة والوفاء تكرمان أوائل الطلاب والمبرزين من شريحة المعاقين سمعيا وبصريا بذمار [16/أبريل/2017] ذمار - سبأ:

نظمت جمعية الإرادة لرعاية وتأهيل الصم والبكم وجمعية الوفاء لرعاية المكفوفين بمحافظة ذمار اليوم حفلا فنيا وخطابيا لتكريم أوائل الطلاب والمبرزين من شريحة المعاقين سمعيا وبصريا خلال العام الدراسي 2016 - 2017م.



وفي الحفل أشار وكيل المحافظة محمود الجبين إلى أهمية تشجيع المعاقين ودعمهم لمواصلة تعليمهم ومساعدتهم للتغلب على إعاقتهم باعتبار ذلك واجب وطني وديني واستحقاق إنساني تقره كل المواثيق الإنسانية.



وأعرب عن استعداد السلطة المحلية للتعاون مع الجمعيات المختصة بذوي الإعاقة في المحافظة ودعمها بالإمكانيات المتاحة بما يمكنها من مواصلة نشاطها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان الغاشم و الحصار للعام الثالث على التوالي.



وأكد ضرورة الاهتمام بشريحة المعاقين وتشجيعهم على الاستمرار في أبداعهم وتميزهم خلال مرحلة التعليم الأساسي والثانوي والسعي لتأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع ومواصلة تعليمهم الجامعي.



ولفت إلى أن تكريم أوائل الطلاب المعاقين هو خير رد على تحالف العدوان السعودي البربري الغاشم الذي لم يسلم من جرائمه البشعة ومذابحه المروعة حتى المعاقين الذين لا حول لهم ولا قوة بعد جريمة استهداف دار المكفوفين في العاصمة صنعاء العام الماضي.







من جهتها اوضحت رئيسة جمعية الإرادة لرعاية وتأهيل الصم والبكم بذمار نادية العنسي أن الإعاقة لم تكن في يوم من الأيام عائقا أمام الكثير من المبدعين والمتميزين من شريحة المعاقين الذين كانوا إعلاما لمجتمعاتهم على مر التاريخ .



وبينت أن هناك الكثير من المعاقين المتميزين الذين استطاعوا ان يتغلبوا على أقرانهم الأصحاء في الكثير من المجالات العلمية والأدبية أمثال الأديب الكبير عبدالله البردوني و أبو العلاء المعري وكثير من هؤلاء الأعلام الذين خلدهم التاريخ في انصع صفحاته.







واعتبرت إن تنظيم مثل هذه الحفل التكريمي لشريحة المعاقين في مثل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم في ظل استمرار العدوان الوحشي الغاشم على اليمن بأنها أقوى رسالة تحدي وصمود في وجه دول هذا العدوان الذي يسعى لتعطيل الحياة العامة.



حضر الحفل مدير عام مكتب الثقافة محمد العومري ومدير عام مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب التربية بمدينة ذمار عبد الكريم الحبسي ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل إسماعيل صلاح وعدد من رؤساء جمعيات ذوي الإعاقة والقيادات التربوية بالمحافظة.

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