انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [16/أبريل/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني(9ر20) نقطة وبنسبة (38ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (69ر5550) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (62ر5571) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (11) مليون و(247) ألفًا و(739) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (232) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(388) ألفًا و(212) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (127ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (61ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (285) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (53ر2) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (281) ألف ريال عماني أي ما نسبته (49ر2) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (4) آلاف ريال عماني وبنسبة (04ر0) في المائة.

سبأ