وزير التعليم العالي يدشن منصة طارق للتعليم الإلكتروني المفتوح المجاني بجامعة العلوم والتكنولوجيا [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب بمبادرة جامعة العلوم والتكنولوجيا بإطلاق منصة "طارق" للتعليم الإلكتروني والمفتوح المجاني للراغبين بالالتحاق في مختلف البرامج المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.



وأعرب وزير التعليم العالي خلال تدشينه بجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء اليوم " منصة طارق .. لكل طارق" للتعليم المجاني عن بعد لكافة شرائح المجتمع، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي أطلقته الجامعة في الوقت التي تتعرض له البلاد لعدوان غاشم استهدف كافة مقدرات الوطن التعليمية والاقتصادية والمدنية والصناعية.



وأثنى حازب على المبادرة واختيار اسمها تخليداً لذكرى رجل الخير والأعمال الإنسانية النبيلة ومؤسس أحد الصروح العلمية الرائدة على مستوى الوطن والإقليم الراحل الدكتور طارق سنان أبو لحوم الرجل الذي حارب الجهل وقدم مع زملاءه اهم مشروع حيوي تنموي في البلد والمتمثل في الاستثمار بالتعليم وإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وقال :" هذا الرجل الذي يقصف العدوان اليوم ارضه ومنزله ومنطقته في نهم الباسلة لمدة عامين يحق لنا أن نحضر هذه المناسبة لنحتفي باسمه وبهذه المنصة التعليمية الرائدة".



وأضاف" انتم تقصفون منطقة هذا الرجل ونحن نفتتح باسمه هذا البرنامج ،في رسالة للعالم مفادها مهما ارسلوا لنا من رسل الموت فنحن سنظل ونعمل على استمرار الحياة رغماً عن العدوان الحاقد".



وأشار وزير التعليم العالي إلى أن إطلاق هذه المنصة والبوابة الإلكترونية ستكون متاحة ومفتوحة لجميع شرائح المجتمع ممن يرغب بالالتحاق في برامج التعليم المفتوح عن بعد في مختلف التخصصات البالغة اكثر من 20 تخصصاً بصورة مجانية.



وأبدى الوزير حازب استعداد وزارة التعليم العالي إعادة فتح برامج التعليم عن بعد في أي جامعة أهلية التي تستوفي كافة الشروط والمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي وبناءً على توصية وموافقة من المجلس وذلك تتويجاً لقرار المجلس الأعلى التعليم العالي بهذا الخصوص.



وأوضح أن الوزارة ستقوم بدورها في انزال اللجان المختصة للرقابة والتقييم ورفع التقارير لمجلس الاعتماد الاكاديمي للإطلاع على مدى سلامة المعايير والجودة الموجودة في كل برنامج ومدى استيفاءه للشروط والمعايير المعتمدة وإمكانية استئناف مزاولة هذا النوع من التعليم في الجامعات الأهلية المستوفاة لكافة الشروط.



وأكد وزير التعليم العالي أنه سيتم إعادة فتح الباب لبرامج الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا وفقاً للإجراءات والضوابط الضرورية اللازمة وحسب القانون والمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي..مشيرا إلى أهمية الشراكة التكاملية والحقيقية بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي، وفقاً للثوابت الوطنية.



من جانبه استعرض نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الغني حميد خطوات إنشاء الجامعة ومراحل تطورها والصعاب التي واجهتها وصولاً إلى حصولها على العديد من الجوائز العربية والإقليمية والدولية في مستوى الأداء وضمان الجودة والتميز العلمي في مختلف المجالات الهندسية والطبية والتقنية والإدارية .



وأشار إلى دور الجامعة في عملية التنمية وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر المؤهلة والمدربة والنوعية في مختلف المجالات إضافة إلى كونها بيت خبرة لكثير من الأعمال النوعية ونجاحها في التطور الكمي والنوعي والتوسع الرأسي والأفقي وامتلاكها على افضل المعامل والوسائل التعليمية الحديثة المناهج المتطورة والبنية التحتية بما يتوافق مع أسس ومعايير الجودة الشاملة الدولية.



كما تطرق نائب رئيس الجامعة إلى دورها في خدمة المجتمع من خلال توفير الجانب المعرفي المواكب للعصر والاهتمام بالبحث العلمي لحل كثير المشاكل التي تواجه المجتمع، وتأسيس مراكز الأبحاث الحديثة في مختلف التخصصات، وإصدار المجلات العلمية المحكمة البالغة ست مجلات علمية دورية ، إضافة إلى فتح عيادات طب الاسنان برسوم رمزية والقوافل التوعوية لمختلف القرى المحيطة وتأسيس المجتمع الطبي لخدمة ذوي الدخل المحدود.



بدوره استعرض عميد كلية التعليم الالكتروني والتعليم المفتوح بالجامعة الدكتور وهيب الشرعبي مهام وأهداف منصة طارق التعليمية، كأول منصة عربية أكاديمية مجانية على مستوى الوطن العربي والتي تعتبر امتداد للخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة منذ ربع قرن من الزمان متوشحة بوسام نظام عالمي عبر التعليم المفتوح .



وأشار إلى أن تدشين منصة طارق التعليمية المجانية بكل هذه الامكانيات التي تمتلكها الكلية اسهاماً منها في تقديم الخدمات التعليمية لكل ابناء الوطن العربي والإسلامي متحدين بذلك العدوان على الوطن الذين ارادوا لليمن الظلام والانغلاق فصار اليوم صفاً واحدا مع القيادة السياسية لدحر الظلام بنور المعرفة حسب تعبيره .







وقال الشرعبي :" لن نحرم الراغبين في التعلم وغير المقتدرين مادياً من فرص التعلم ولن نجعل خيار المقتدرين الذين لا تسعفهم أوقاتهم للجلوس على مقاعد الدراسية ولن نجعل خيارهم التسكع في دهاليز الخواء الفكري والبحث عن الذات حتى ولو في ردهات التطرف".



ولفت عميد الكلية أن المنصة عربية بنهكة عالمية توفر أكثر من 20 برنامجاً في مختلف جوانب الحياة العلمية والتطبيقية في المجالات الانسانية والإدارية والمحاسبية، توفر البرامج والمناهج الالكترونية المجانية والاستماع بالصوت والصورة للمحاضرات التعليمية والمشاركة عبر الفصول الافتراضية والقنوات الاذاعية والتعليمية كل ذلك بصورة مجانية.



تخلل حفل التدشين عروض ريبورتاج عن الجامعة ومراحلها وعن الفقيد الراحل طارق سنان ابو لحوم ومشاريع الخيرة والإنسانية تلاها تقديم وصلات فنية انشادية معبرة عن التسامح والتعايش اداء فرقة الجامعة بقيادة الفنان المبدع عمار الشيخ.



وفي ختام الحفل تم تقديم درع الجامعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديراً لدوره في تشجيع المواهب والإبداعات والتعليم الأكاديمي العالي.



حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع التخطيط ورسم السياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي ، وعدد من قيادات الوزارة، ومدير عام مستشفى جامعة العلوم الدكتور فهمي الحكيمي، وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية.



وكان وزير التعليم العالي قد اطلع على سير العملية التعليمية في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع البنات ، وتعرف على مستوى التجهيزات والمعامل الحديثة والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل والصعوبات والمشاكل التي تواجهها والحلول والمعالجات المقترحة.

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