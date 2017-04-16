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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:19م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ الرئيس السوري بمناسبة يوم الجلاء
بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بمناسبة احتفالات الشعب السوري الشقيق بيوم الجلاء .
بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك غداة عرض عسكري هائل أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي، في ظل تصاعد التوتر بينها وواشنطن.
مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً..
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  رياضة
ريال دريد يحافظ على الصدارة بالدوري الإسباني بكرة القدم بعد فوزه على سبورتنغ خيخون
[16/أبريل/2017] مدريد - سبأ:
تغلب ريال مدريد على مضيفه سبورتنغ خيخون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.

سجل أهداف ريال إيسكو هدفين وألفارو موراتا فيما سجل لخيخون اللاعب دوي تشوب وفيسغا.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة بينما حافظ برشلونة على المركز الثاني برصيد 72 نقطة من 32 مباراة بعد فوزه على ريال سوسييداد بثلاثة أهداف لهدفين.
سبأ
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