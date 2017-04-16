ريال دريد يحافظ على الصدارة بالدوري الإسباني بكرة القدم بعد فوزه على سبورتنغ خيخون [16/أبريل/2017] مدريد - سبأ:

تغلب ريال مدريد على مضيفه سبورتنغ خيخون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.



سجل أهداف ريال إيسكو هدفين وألفارو موراتا فيما سجل لخيخون اللاعب دوي تشوب وفيسغا.



وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة بينما حافظ برشلونة على المركز الثاني برصيد 72 نقطة من 32 مباراة بعد فوزه على ريال سوسييداد بثلاثة أهداف لهدفين.

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