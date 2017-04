Continuation des raids aériens contre de différentes provinces [16/أبريل/2017]



GOUVERNORATS, 16 Avril.(SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-US a continué à lancer des raids aériens contre de différentes provinces laissant des grands dégâts aux biens privés et publics des citoyens au cours des dernières heures.



Une source militaire a déclaré à SABA que les chasseurs de l'agression saoudo-américaine avaient mené deux frappes aériennes contre la localité d'Al-Barh au district de Maqbanah à Taïz soulignant que neuf autres frappes aériennes avaient été tombées sur des différentes zones dans le district de Mawza'a.



Dans la province de Sa'ada, l'aviation de l'agression saoudienne a lancé quatre raids contre la zone d'Al-Soubhan au district de Baqim, faisant des dégâts aux maisons et biens des citoyens, la source a-t-elle ajouté, soulignant que les avions de chasse avaient mené trois raids aériens contre la zone de Bani-Oair au district de Sehar.



A Marib, les avions de guerre de l'agression saoudo-US avaient lancé deux raids aériens contre le district de Sourwah et quatre autres sur la localité de Kahboub dans la province de Lahjj.





ZA

SABA