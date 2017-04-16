إدارية محلي الحديدة تناقش مصفوفة الإحتياجات لمشاريع كهرباء المحافظة [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، مصفوفة الإحتياجات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بشأن المعالجات الضرورية لمشاريع المحافظة.



واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالجليل ثابت، مصفوفة المعالجات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء لمعالجة منظومة الطاقة في المحافظة في ضوء الدراسة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بهدف إعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة.



وأقرت الهيئة الإدارية لمحلي الحديدة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الخاص بالموارد المالية الخاصة بالمعالجات لتضم إدارة الصندوق أعضاء الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة والمالية والغرفة التجارية وممثل عن المواطنين وتعيين مديراً تنفيذياً للصندوق، ومقره مكتب المالية.



كما أقرت الهيئة تخصيص موارد الصندوق لصالح إعادة تشغيل الكهرباء بالمحافظة، وتكليف نائب مدير عام كهرباء منطقة الحديدة المهندس عبدالرحمن حجر بإعداد تقرير فني عن الإحتياجات الضرورية لإعادة تشغيل محطة رأس كتنيب.



ووجه محلي الحديدة الجهات التي شملها قرار تنفيذ المصفوفة كالجمارك والنفط والرقابة الجمركية والموانئ البدء في إعداد وتجهيز المستندات الخاصة بعملية التوريد والصناديق الخاصة بتحصيل تلك الموارد.

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