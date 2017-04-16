الإفراج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني بعد 15 عاما في سجون الاحتلال [16/أبريل/2017]

رام الله - سبأ:

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن الأسيرة لينا الجربوني، عميدة الأسيرات الفلسطينيات بعد قضائها 15 عاماً متصلة، كأطول فترة حكم لأسيرة فلسطينية بشكل متواصل في تاريخ السجون الاسرائيلية.



وفور الإفراج عنها، شددت الأسيرة المحررة في تصريحات صحفية على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وقالت إنه حق تضمنه كل الشرائع والقوانين الدولية.



وحملت الجربوني رسالة الأسيرات للشعب الفلسطيني وقيادته بالدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلاف، والوقوف صفا واحدا لدعم ومساندة الأسرى حتى تحريرهم جميعا.



وكانت الجربوني 40 عاما، قد اعتقلت في العام 2002 بتهمة مشاركتها في خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي قامت بعمليات مقاومة بالداخل الفلسطيني، وحكمت على أثرها بالسجن لـ17 عاماً وشهور، استأنفت فيما بعد على الحكم فبقي حكمها 15 عاما.



والأسيرة المحررة الجربوني من مدينة /عرابة البطوف/ داخل أراضي عام 1948.



وكان من المقرر الإفراج عنها ضمن صفقة تبييض السجون من الأسيرات خلال صفقة شاليط، إلا أن الاحتلال تراجع عن الإفراج عنها وعن أسيرات الداخل المحتل بحجة أن الصفقة لا تشملهن.

سبأ