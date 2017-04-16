روسيا ترفع احتياطياتها من الذهب بـ7 مليارات دولار في 2017 [16/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

زاد البنك المركزي الروسي احتياطياته من الذهب منذ مطلع العام الجاري بنحو 7 مليارات دولار لتصل في اول أبريل الجاري 67.570 مليار دولار.



وقال المركزي الروسي في بيان نقله موقع روسيا اليوم إن احتياطيات المعدن النفيس ارتفعت من 60.194 مليار دولار والتي سجلتها في 1 يناير/كانون الثاني، إلى 67.570 مليار دولار بلغتها في مطلع أبريل.



واحتياطات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.



وفيما يتعلق باحتياطيات روسيا الدولية ككل فقد ارتفعت منذ مطلع ينايربمقدار 20.160 مليار دولار لتصل بحلول 1 أبريل إلى 397.907 مليار دولار.

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