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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:19م
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الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من تدني الرؤية بسبب الأمطار والسحب الكثيفة
[16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية وخاصة سائقي المركبات في المنحدرات من التدني في الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار المتفرقة أو تشكل السحب المنخفضة الكثيفة.

كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قاطني المناطق الصحراوية بأخذ الإحتياطات اللازمة من الإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء فترة الظهيرة.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة صحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكل خلاليا من السحب الركامية على سلسلة المرتفعات الجبلية وفرص هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء منها أثناء الفترة المسائية.

فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة بوجه عام تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 إلى 35 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إجمالا وحارة أثناء النهار حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية على مدينة سيئون.

وبحسب النشرة فإن الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتا بين 5 إلى 15 عقدة.
سبأ
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