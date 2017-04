Destruction deux véhicules militaires saoudiens à Jizan [16/أبريل/2017]

JIZAN, 16 Avril. (SABA)- Des unités de l'armée et des comités populaires ont pu ce dimanche détruire deux véhicules militaires des soldats saoudiens dans la localité de Jizan et la mort de leurs équipages.



Une source militaire a déclaré à SABA que l'armée et les forces populaires avaient détruit deux mécanismes militaires dans le site d'Habss ce qui conduit à la mort d'onze soldats saoudiens.





ZA



SABA