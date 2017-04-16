اللجنة العليا للاختبارات تناقش آليات الإعداد والتهيئة لاختبارات الشهادة العامة [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي الآليات المتبعة للإعداد والتهيئة لاختبارات الشهادة العامة " أساسي ، ثانوي " للعام الدراسي الجاري المقرة في شهر يوليو القادم.



وتطرقت اللجنة إلى آليات إعداد خطط عمل اللجان العاملة في الامتحانات ضمن إطار زمني محدد واليات و ضوابط صرف المخصصات المالية لكافة اللجان العاملة على مستوى المحافظات وكذا التواصل بمكاتب التربية وإلزامها بإخلاء عهدت العام الماضي.



وفي الاجتماع اكد نائب الوزير أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لضمان إنجاح العملية الامتحانية، منوها بجهود كل من اسهم في إنجاح امتحانات العام الماضي.

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