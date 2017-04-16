استمرار غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

استمرت خلال الساعات الماضية غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية مخلفة أضراراً بليغة في الممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على الكسارة في منطقة البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز وتسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية موزع، كما شن غارة على مفرق المخا وثلاث غارات على مديرية ذباب استهدفت إحداها جنوب مدارس العمري.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان أطلقوا من مدفعية قنابل ضوئية على مدراس العمري، فيما شن طيران العدوان ست غارات على ميدي وجمارك حرض و غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أربع غارات على منطقة آل صبحان وغارتين على منطقة آل الزماح بمديرية باقم وثلاث غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر ، كما شن غارتين على مديرية الصفراء و ثلاث غارات على منطقة بني عوير وغارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و أربع غارات على منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

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