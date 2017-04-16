تدمير آليتين عسكريتين سعوديتين بجيزان ومصرع طاقمها [16/أبريل/2017] جيزان - سبأ:



دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين سعوديتين بقطاع جيزان ومصرع طاقمها.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية فجرت آليتين عسكريتين بعبوات ناسفة في موقع حبس ما أدى إلى مصرع 11 جندي سعودي كانوا على متنها.



وأشار المصدر إلى ان عمليات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في تكبيد العدو السعودي الإجرامي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حتى يكف عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني المسلم.

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