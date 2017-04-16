قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية [16/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان دكت موقعي الضبعة والعش في نجران محققة إصابات مباشرة ، كما استهدفت منفذ علب و الربوعة وتجمعاً للجيش السعودي شرقي الشعبة في عسير.



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعا للجنود السعوديين في موقع البحطيط بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي و مرتزقته إثر قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم بالموسم.



وأكد المصدر قنص أربعة جنود سعوديين في موقعي الشرفة و المخروق بنجران و المعنق في جيزان ، منوهاً إلى أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في منطقة العطايا الوسطى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير طقم تابع لهم ، كما تم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء ميدي قبالة جيزان.



ولفت المصدر إلى مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء اقتحام مواقعهم في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، كما استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تعزيزات المرتزقة في وادي نملة بحريب نهم محققاً إصابات مباشرة .



وأشار إلى مصرع القيادي المرتزق عبدالغفور الصبيحي وعدد من مرافقيه في المخا بمحافظة تعز ، فضلاً عن مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بنيران قوات الجيش واللجان في مديريتي المتون و الغيل بمحافظة الجوف.



ووفقاً للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان عملية تسلل إلى مواقع المرتزقة في كرش بمحافظة لحج و دمروا مدرعة إماراتية تابعة لهم ، كما تم قنص أحد المرتزقة في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة.

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