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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 12:39:03م
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ضبط 71 متهماً في 58 جريمة قتل خلال مارس الماضي
[16/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية 71 متهماً في 58 جريمة قتل متعمد في عدد من محافظات الجمهورية خلال شهر مارس المنصرم.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفترة نفسها شهدت وقوع 76 جريمة قتل عمدي ضبط منها 58 جريمة ولاتزال الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تواصل جهودها لضبط بقية الجرائم والبالغ عددها 18 جريمة.

وقال المصدر إن الخلافات الشخصية والأسرية تسببت في وقوع 29 جريمة من تلك الجرائم، فيما كانت خلافات الأراضي والعقارات وراء وقوع 21 جريمة، كما ارتكبت 17 جريمة بدافع الثأر، وتوزع العدد الباقي من الجرائم على أسباب مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن 61 جريمة من جرائم القتل العمدي المرصودة خلال شهر مارس الماضي استخدمت الأسلحة النارية في ارتكابها، فيما استخدمت الأسلحة البيضاء في ارتكاب 9 جرائم واستخدمت العصي والحجارة والأدوات الحادة في ارتكاب بقية الجرائم.

سبأ
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