عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنقاذ 3 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية روما - سبأ:

تمكنت قوات حرس الحدود الإيطالية وقوارب أخرى السبت من إنقاذ قرابة 3 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية وذلك بعد أقل من يوم من إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.



وقالت السلطات الإيطالية إن 35 عملية إنقاذ أطلقت، السبت.



وكان مسؤولون إيطاليون وشهود عيان قالوا، الجمعة، إن أكثر من ألفي مهاجر أنقذوا من قورابهم المطاطية المتهاكلة من عرض البحر المتوسط.



وقال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إن عمليات الإنقاذ التي أطلقها خفر السواحل وسفن لمنظمات غير حكومية تمكنت من إنقاذ أكثر من 2000 شخص كانوا على متن 16 قاربا مطاطيا.



ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال 2017.



كما لقي أكثر من 650 شخصا مصرعهم خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر في عرض البحر المتوسط.

سبأ [16/أبريل/2017]سبأ