عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرات حاشدة في أمريكا تطالب ترامب بالكشف عن سجله الضريبي نيويورك - سبأ:

شارك عشرات الآلاف في مسيرة في مانهاتن وعشرات المدن الأمريكية السبت لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن سجلاته الضريبية ولتفنيد مزاعمه بأن المواطنين لا يعنيهم هذا الأمر.



ويرغب منظمو "مسيرة الضرائب" في أكثر من 150 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها في تسليط الضوء على رفض ترامب الكشف عن تاريخه الضريبي في موقف مخالف لما فعله أسلافه في البيت الأبيض منذ أكثر من 40 عاما.



وتتزامن المسيرات مع يوم الضرائب التقليدي وهو الموعد النهائي المعتاد لتسليم سجلات الضرائب الاتحادية والموافق 15 أبريل رغم أن موعد تسليم السجلات تأجل لمدة يومين هذا العام.



ولم ترد أنباء عن وقوع عنف أو عمليات اعتقال خلافا للاشتباك الذي اندلع بين أنصار ترامب ومعارضيه خلال مسيرة في بيركلي بكاليفورنيا حيث اعتقل تسعة أشخاص.



ونظمت اثنتان من أكبر مسيرات الضرائب في نيويورك ولوس انجليس حيث شارك في كل واحدة نحو 5 آلاف شخص .



وبدأت مسيرة مانهاتن بتجمع حاشد في بريانت بارك وشارك فيها نحو 5 آلاف شخص.



وفي واشنطن تجمع أكثر من 1500 محتج في الحديقة الأمامية للكونجرس الأمريكي حيث كان أعضاء من الكونجرس يتحدثون إلى الحشد قبل انطلاق المسيرة إلى نصب لينكولن التذكاري.

سبأ [16/أبريل/2017]سبأ