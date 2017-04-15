محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد أطفال اليمن يدين جريمة مرتزقة العدوان السعودي بحق طفل في تعز صنعاء ـ سبأ:

أدان الاتحاد العام لأطفال اليمن بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بحق طفل في التاسعة من عمره في منطقة البيرين بمديرية المعافر محافظة تعز .



وحمّل الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه دول تحالف العدوان الداعمة لتلك العناصر الإجرامية مسؤولية الجريمة المروعة والوحشية ، كما حمل منظمات حقوق الإنسان والطفولة المسؤولية بسبب صمتها المطبق إزاء مثل هذه الجرائم .



ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل لرفع معاناة أطفال اليمن جراء العدوان وحصاره الجائر ، مشيراً إلى أن طفل يمني واحد يموت كل 10 دقائق بسبب الأمراض ونقص الغذاء كما يتعرض الكثير من الأطفال للقتل بسبب القنابل العنقودية المنتشرة بشكل كبير في الكثير من المناطق السكنية والزراعية .



وقال البيان : " إن الاتحاد العام لأطفال اليمن يتابع بقلق بالغ تصاعد جرائم تحالف العدوان بحق أطفال اليمن والتي تسببت في استشهاد أكثر من ألفين و 600 طفل وجرح أكثر من ألفين و 400 آخرين لم يتلق معظمهم العلاج الكامل بسبب انعدام الأدوية وإغلاق مطار صنعاء " .



ولفت البيان إلى محاولات قوى تحالف العدوان لاستهداف الشريان الوحيد في اليمن المتمثل في ميناء الحديدة والذي تم تدمير 60% منه في الوقت الذي يعاني الوطن من حصار بري وبحري وجوي شامل

سبأ [16/أبريل/2017]سبأ