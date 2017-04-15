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آخر تحديث: الأحد، 16 - أبريل - 2017 الساعة 11:09:30ص
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  عربي ودولي
اندلاع اشتباكات بين أنصار ومعارضين لترامب في متنزه بولاية كاليفورنيا
[16/أبريل/2017]
بيركلي- سبأ:
اندلعت اشتباكات السبت في متنزه بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث نظم أنصار ومعارضون للرئيس دونالد ترامب مسيرات مضادة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا في الوقت الذي واجهت فيه الشرطة صعوبة للفصل بين الجانبين.

ومع اندلاع الاشتباكات بالأيدي بين الجانبين وتبادل إلقاء زجاجات وعبوات مياه غازية عبر حاجز يفصل بينهما لجأت الشرطة إلى استخدام شحنة متفجرة في إحدى المراحل في محاولة لاستعادة النظام.

وتفجرت الاضطرابات عندما نظم مئات من معارضي ترامب تجمعا مضادا إلى جانب فاعلية وُصفت بأنها "يوم الوطنيين" نظمها في الغالب أنصار ترامب. وتواجد ما بين نحو 500 و1000 في المتنزه مع وصول التجمعات إلى ذروتها.

سبأ
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