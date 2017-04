Moka: Meurtre d'un leader des mercenaires



TAIZ, 16 Avril (SABA)-Une source militaire a affirmé le meurtre d'un leader des mercenaires nommé, Abdul Ghafour Al-Soubihi, et des dizaines de ses compagnons au front de Moka.



La source a indiqué dans sa déclaration faite à SABA, que cela est venu lors des affrontements entre les mercenaires et l'armée et les comités populaires dans la zone de Moka.

La source a ajouté que les mercenaires de l'agression ont été infligés des pertes humaines et matérielles au cours de deux derniers jours.



[16/أبريل/2017]SABA