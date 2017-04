L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre et blessure d'un certain nombre des soldats saoudiens

JIZAN, 16 Avril (SABA)-Un certain nombre des soldats de l'ennemi et leurs mercenaires ont été tués et d'autres blessés dans le bombardement de l'armée et des comités populaires.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA, que la force de l'artillerie et de missile de l'armée et des comités populaires a lancée deux missiles de type de Zelzal 2, des missiles de Katiousha et un certain nombre des obus de l'artillerie contre des rassemblements de l'ennemi saoudien et ses mercenaires dans la zone d'Al-Maousim, faisant des morts et blessés parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé les deux sites d'Al-Dhaba'ah et d'Al-Och à Najran et des rassemblements de l'ennemi à l'Est d'Al-Chabah à Asir, en plus de tuer un soldat saoudien au site d'Al-Ma'anaq à Jizan.



AM



SABA [16/أبريل/2017]