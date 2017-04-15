عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأتراك يبدؤون التصويت في استفتاء تاريخي حول توسيع صلاحيات أردوغان أنقرة - سبأ:

بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقد استدعي للتصويت حوالي 55,3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش في شرق تركيا، ومن الساعة 05,00 إلى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش في بقية أنحاء البلاد، في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسيا لا تبدو نتائجها محسومة.



ويأتي الاقتراع في ختام حملة طويلة سادها التوتر وشهدت خصوصا تدهورا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.



وتقضي التعديلات الدستورية خصوصا بإلغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة جدا.

سبأ [16/أبريل/2017]سبأ