محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نقابة المحامين اليمنيين تستنكر محاولة اغتيال رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

استنكرت نقابة المحامين اليمنيين محاولة اغتيال رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي عبده اسماعيل راجح .



وأكدت النقابة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن تلك الحادثة الإجرامية النكراء المنافية للشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية والأخلاق والقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية لم تستهدف القاضي فحسب بل استهدفت العدالة ورجالها بقصد إرهابهم وترويعهم لثنيهم عن أداء واجبهم في تحقيق العدالة .



وأشار البيان إلى أنه سيكون لهذه الجريمة تداعيات خطيرة لما تمثله من إرهاب متعمد للقضاة ، وتطاول مقصود على هيبة وسلطان القضاء ، منوهاً إلى أن استمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من المسائلة والعقاب أمر في غاية الخطورة يؤثر على الأمن والاستقرار .



وأهاب البيان بالأجهزة الأمنية سرعة القيام بواجباتها بتعقب الجناة مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وكل من يقف ورائها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الزاجر والرادع لغيرهم ممن قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل تلك الجرائم التي تستهدف القضاء وتطال هيبته وتسعى لإرهابه .



وحث البيان الأجهزة الأمنية على توفير الحماية الكاملة لرجال العدالة ، مؤكداً أن تلك الحوادث الإجرامية لن ترهب رجال القضاء والعدالة ولن تثنيهم عن الاستمرار في أداء واجباتهم القضائية لتحقيق العدل والإنصاف للجميع.





سبأ [16/أبريل/2017]سبأ