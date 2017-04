L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Cinq raids contre Al-Dhahir et Baqim



SAADA, 16 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé quatre raids contre la zone d'Al-Soubhan au district de Baqim, faisant des dégâts aux maisons et biens des citoyens.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la zone d'Al-Malahidh au district d'Al-Dahir.





SABA [16/أبريل/2017]SABA