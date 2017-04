L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre de cinq mercenaires de l'agression et lancement d'un missile de type de Zelzal 2

NAJRAN, 16 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont tué cinq mercenaires de l'agression à l'Est du site de Sataleh, devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran et on a également lancé un missile de type de Zelzal 2 contre des rassemblements des mercenaires de l'agression devant ce port.

Une source militaire a ajoutee que le missile a fait des pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



La source a notée que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements de l'ennemi saoudien au site d'Al-Bahtit à Jizan, faisant des morts et blessés parmi les rangs de l'ennemi, en plus du bombardement du port d'Alib et d'Al-Raboua'ah à Asir, faisant des pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



