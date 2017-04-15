بيونغ يانغ تطلق تجربة صاروخية جديدة فاشلة غداة استعراض عسكري كبير أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك غداة عرض عسكري هائل أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي، في ظل تصاعد التوتر بينها وواشنطن.