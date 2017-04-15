المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع ينظم غدا مؤتمر صحفي حول تصعيد العدوان العسكري على ميناء الحديدة صنعاء - سبأ :



ينظم المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني صباح غد الأحد في بيت الثقافة بالعاصمة صنعاء مؤتمر صحفي حول التصعيد العسكري لتحالف العدوان على ميناء الحديدة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة ".



ودعا المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية وممثلي المنظمات الدولية وفي مقدمة ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر وكذا النازحين والمهجرين قسريا من قبل قوات تحالف العدوان السعودي والتنظيمات الإرهابية لحضور المؤتمر الصحفي.



وأشار المجلس إلى أن المؤتمر يأتي في ظل التصعيد العسكري لقوى تحالف العدوان بقيادة السعودية على ميناء ومدينة الحديدة البوابة الإنسانية الوحيدة لإمداد اكثر من 80 % من الشعب اليمني الغذاء والدواء اللازمة للبقاء على قيد الحياة وبدعم وإسناد سياسي وعسكري من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

سبـأ [15/أبريل/2017]سبـأ