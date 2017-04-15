محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير عمل العيادات المتنقلة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :



تفقدت اللجنة الصحية سير عمل العيادات المتنقلة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وتقوم العيادات المتنقلة بمتابعة الأطفال دون الخامسة بالمقاسات الانثروبولوجية لاستهداف حالات سوء التغذية ومعالجتها ومتابعتها كل أسبوعين وإعطاء الأدوية اللازمة للحالات حتى تتماثل للشفاء.



وأشاد مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور صالح الأعوج ونائب منسق التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور حفظ الله السياغي، بسير أداء الفرق الميدانية من حيث التنظيم وترتيب الحالات علي الخدمات المقدمة في العيادات واختيار المكان المناسب خصوصا في خدمات رعاية الحوامل.



وأشارا إلى أن العيادات المتنقلة قامت خلال 45 يوم بفرز 572 طفل في 20 قرية منهم 57 مصاب بسوء التغذية حاد ووخيم و137 مصاب بسوء التغذية حاد ومتوسط فيما توزعت حالات بقية الأطفال ما بين سوء تغذية خفيف وطبيعي.



وأوضحا أن عدد الأطفال الذي تم تحصينهم بكافة الجرعات الروتينية 267 طفل و 380 جرعة كزاز للنساء بالإضافة إلى معالجة 307 أطفال في مجال الرعاية التكاملية بينهم 29 حالة التهاب رئوي حاد و278 حالة إسهال فيما بلغ عدد المستفيدات من خدمه الصحة الإنجابية 359مستفيدة.

سبـأ [15/أبريل/2017]سبـأ