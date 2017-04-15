محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة الوفاء للأسرى تحت شعار" لن ننسى أسرانا" بمحافظة تعز تعز - سبأ :



دشنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بمحافظة تعز اليوم حملة الوفاء للأسرى تحت شعار "لن ننسى أسرانا" بمشاركة رسمية ومجتمعية.



تضمنت فعالية التدشين أنشطة توعوية وزيارات لأسر الأسرى وتقديم المساعدات اللازمة لهم تقديرا وعرفاناً بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



كما ألقيت خلال الفعالية التي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية ونواب المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية كلمات، أشادت بتضحيات وصمود أسر الأسرى في سبيل عزة الشعب وكرامة الوطن.



وأشارت الكلمات إلى أن الشعب الذي اختار شرف مواجهة الغزاة والمعتدين لا ينسى شهدائه ولا يترك أسراه.



فيما أكد نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إسماعيل عبد الملك أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأسرى.. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بأسر الأسرى وفاءً لتضحياتهم وصمود هذه الأسر والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان.



كلمة أسر الأسرى التي القاها أحد أباء الأسرى جددت التأكيد على مواصلة الصمود والاستبسال في مواجهة العدوان .. مؤكدة أنه لا خيار غير مواجهة العدوان.



وأشارت إلى أن ما يتعرض له السجناء في سجون قوى الارتزاق والعمالة والخيانة من تجويع وتعذيب إنتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية ويعكس قبح العدوان ومشروعه.

سبـأ [15/أبريل/2017]سبـأ